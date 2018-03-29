Мошенники заработали более миллиона долларов на сбое Telegram

Используя фейковые аккаунты с фотографией Павла Дурова в профиле, мошенники заработали на сбое Telegram

С аккаунтов, которые из-за фотографии и похожих ников можно было принять за аккаунт Дурова, призывали поучаствовать в розыгрыше криптовалюты, запущенном «в качестве извинения» перед пользователями. Прикрепленная ссылка вела на сайт, где от участников требовалось прислать на специальный кошелек от 0,5 до 5 единиц криптовалюты Ethereum и получить назад еще большую сумму.

So awesome! Just sent and immediately received back! You're fast. — arden (@YPMwGciKi22du4H) March 29, 2018

пошол по сылке там "ожидаем ваш платёж" чё за пирамиды дурав скатился — ranon (@topranon) March 29, 2018

По данным специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB, мошеннику с ником @durhiov удалось заработать почти 32 тыс. долларов (около 1,8 млн рублей) — за несколько часов пользователи переслали мошенникам 78,4568202 единиц эфира, передает «Лента.ру».

Другой подобный аккаунт @durov_pavell постил аналогичный текст, но ссылка была другая. По данным телеграм-канала «Дуров позвонит», за 20 минут туда перечислили более 2,5 тыс. эфира, он заработал более 1 млн долларов.