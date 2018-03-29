Вора в законе Шакро Молодого посадили за вымогательство на девять лет и десять месяцев

Никулинский суд Москвы 29 марта вынес приговор Захарию Калашову (Шакро Молодому), а также его ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянцу)

Суд признал Калашова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере». Его приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание Шакро Молодой будет в исправительной колонии строгого режима. Защита Калашова планирует обжаловать приговор. Помощника Калашова Андрей Кочуйков признали виновным в одном эпизоде вымогательства. Суд установил, что он вымогал 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким. Его приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима.