Вора в законе Шакро Молодого посадили за вымогательство на девять лет и десять месяцев
Никулинский суд Москвы 29 марта вынес приговор Захарию Калашову (Шакро Молодому), а также его ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянцу)
Суд признал Калашова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере». Его приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание Шакро Молодой будет в исправительной колонии строгого режима. Защита Калашова планирует обжаловать приговор.
Помощника Калашова Андрей Кочуйков признали виновным в одном эпизоде вымогательства. Суд установил, что он вымогал 8 млн рублей у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким. Его приговорили к восьми годам и десяти месяцам колонии строгого режима.
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Другой приближенный Калашова вице-президент «Союза десантников России» Батыр Бекмурадов признан виновным в двух эпизодах вымогательства. Речь идет о вымогательстве в 8 млн рублей у Ким и 10 млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова. Бекмурадов получил девять лет и четыре месяца колонии строгого режима.
По делу в отношении Калашова признали виновными в вымогательстве еще девять фигурантов. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы.
Суд и следствие установили, что Калашов в 2013 году после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана) под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью. Согласно приговору, остальные фигуранты действовали в составе двух групп под общим руководством Калашова, сообщает «Интерфакс».
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