Фанаты клубов РФПЛ решили провести в тишине первые таймы в матчах 24-го тура

Болельщики клубов Российской футбольной Премьер-лиги договорились провести первые таймы в матчах 24-го тура чемпионата России в тишине

Акцию проведут в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в руководстве фан-клуба одной из команд РФПЛ.

Ранее в пресс-службе российской премьер-лиги объявили, что ближайшие матчи чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове.

24-й тур стартует 31 марта. В этот день состоятся матчи «Амкар» — «Локомотив», «Ахмат» — «СКА-Хабаровск», «Динамо» — «Арсенал» и «Спартак» — «Тосно». 1 апреля «Урал» сыграет с «Рубином», «Уфа» примет «Зенит», «Краснодар» поведет матч с «Анжи», а «Ростов» встретится с «ЦСКА».

Как сообщали Юга.ру, 25 марта в торговом центре Кемерова произошел пожар, в котором погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок.

Сборная России по футболу 27 марта провела в Санкт-Петербурге товарищеский матч со сборной Франции. Игра началась с минуты молчания. Российская команда вышла на поле в траурных повязках, а болельщики посвятили жертвам трагедии в Кемерове несколько баннеров.