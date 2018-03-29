На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за ливней и угрозы паводков

В Краснодарском крае чрезвычайные службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых сильных осадков и опасности паводков

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе начинается сезон паводков, в некоторых районах ожидаются обильные осадки. По прогнозам, ливни пройдут в Туапсе и Сочи, а также в Горячем Ключе и Белореченском районе. «Я уже дал поручение всем чрезвычайным службам быть готовыми к оперативному реагированию на возможные ЧС. Наша задача — быть максимально готовыми ко всем нештатным ситуациям», — заявил глава Кубани.

Ливни могут спровоцировать подъем уровня воды в реках. Спасатели возьмут на особый контроль реки Баканка, Адагум, Неберджай в Крымском районе. Обстановка в регионе находится под круглосуточным наблюдением специалистов, подчеркнул Кондратьев. «Главам муниципалитетов уже даны все рекомендации по мониторингу водных объектов, а их в крае более 5 тысяч. За их состоянием днем и ночью следят почти 200 тревожных датчиков», — цитирует губернатора ТАСС. В краевом гидрометцентре объяснили, что из-за полного отсутствия льда на реках Кубани в регионе не было половодья, что нередко для южного региона. Из-за того, что зимой в крае выпало мало снега, сложностей из-за его таяния не ожидается. Однако весенние ливни могут привести к серьезным последствиям.

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