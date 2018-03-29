На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за ливней и угрозы паводков
В Краснодарском крае чрезвычайные службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых сильных осадков и опасности паводков
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе начинается сезон паводков, в некоторых районах ожидаются обильные осадки. По прогнозам, ливни пройдут в Туапсе и Сочи, а также в Горячем Ключе и Белореченском районе.
«Я уже дал поручение всем чрезвычайным службам быть готовыми к оперативному реагированию на возможные ЧС. Наша задача — быть максимально готовыми ко всем нештатным ситуациям», — заявил глава Кубани.
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Ливни могут спровоцировать подъем уровня воды в реках. Спасатели возьмут на особый контроль реки Баканка, Адагум, Неберджай в Крымском районе. Обстановка в регионе находится под круглосуточным наблюдением специалистов, подчеркнул Кондратьев.
«Главам муниципалитетов уже даны все рекомендации по мониторингу водных объектов, а их в крае более 5 тысяч. За их состоянием днем и ночью следят почти 200 тревожных датчиков», — цитирует губернатора ТАСС.
В краевом гидрометцентре объяснили, что из-за полного отсутствия льда на реках Кубани в регионе не было половодья, что нередко для южного региона. Из-за того, что зимой в крае выпало мало снега, сложностей из-за его таяния не ожидается. Однако весенние ливни могут привести к серьезным последствиям.
Как сообщали Юга.ру, в горах Краснодарского края и Красной Поляны объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности.
В Сочи 29 марта все городские службы из-за грозы перевели в режим повышенной готовности.
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