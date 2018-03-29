В горах Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

В Сочи 29 марта после снегопада объявили экстренное предупреждение

С 18:00 29 марта до 18:00 30 марта в горах Сочи выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря лавиноопасность, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Спасатели просят жителей и гостей Сочи воздержаться от выходов в горы.

По данным метеослужбы курорта «Роза Хутор», лавиноопасность значительная — три из пяти. Днем 29 марта температура воздуха достигнет 3 °C на «Роза Пик», до 12 °C — на нижних отметках. Облачно, в течение дня ожидаются осадки с усилением после 12:00. Ветер умеренный, возможен туман.