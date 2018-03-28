На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

В Краснодарском крае до конца марта сохранится опасность схода лавин

Экстренное предупреждение будет действовать до 31 марта в горах на отметках выше 1500 метров над уровнем моря.

Спасатели призывают жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 29 марта на Кубани будут идти дожди, возможна гроза, ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха составит 6-11 °С, на Черноморском побережье потеплеет до 9-14 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-17 м/с, в Новороссийске возможно усиление до 19-24 м/с.

Как сообщали Юга.ру, на горнолыжных курортах Красной Поляны канатные дороги начали закрывать на профилактику.