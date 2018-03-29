Матч с ЦСКА станет последней игрой «Ростова» на стадионе «Олимп-2»

ФК «Ростов» переедет на новый стадион «Ростов Арена», построенный к ЧМ-2018, после 1 апреля и будет готовиться там к тестовым матчам

«Мы уже провели первый матч с футбольным клубом "Зенит", 1 апреля мы проводим матч с "ЦСКА", после этого клуб переезжает на тестовые матчи на "Ростов Арену" и с 1 апреля на стадион заходит компания, которая по тендеру выиграла обслуживание и подготовку футбольных полей к ЧМ», — цитирует ТАСС руководителя тренировочной площадки «Олимп-2» Юрия Сафронова.

Как писали Юга.ру, после ЧМ-2018 «Ростов-Арена» станет базовой площадкой для ФК «Ростов».

Строительство «Ростов-Арены» завершилось в конце декабря 2017 года. Стадион сдали в эксплуатацию до конца марта. На 15 апреля назначено открытие арены: в матче российской премьер-лиши «Ростов» примет «СКА-Хабаровск». «Ростов» проведет три тестовых матча на «Ростов-Арене» в рамках чемпионата РФПЛ.