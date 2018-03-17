В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию стадион к ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону 16 марта ввели в эксплуатацию стадион, который через три месяца примет матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА

Министр спорта Павел Колобков отметил, что проект для строительства стадиона выбран удачно. «Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тыс. зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта. Ближайший тестовый матч на «Ростов-Арене» состоится 15 марта, сыграют команды Футбольной премьер-лиги «Ростов» и «СКА-Хабаровск».