Авиабилеты в города ЧМ-2018 стоят на 230% дороже, чем в обычные дни

Федеральная антимонопольная служба получила три обращения граждан, которые жаловались на стоимость авиабилетов в города чемпионата мира по футболу 2018 года

В дни, близкие к матчам мундиаля, за перелет придется заплатить примерно на 230% больше, чем в обычные дни.

В ФАС не уточнили, каких именно дат касаются жалобы.

«Маршруты в города, где будут проводиться матчи, являются конкурентными, и признаков сговора по ним ФАС пока не наблюдает. Однако в связи с высоким приоритетом проведения чемпионата маршруты в города ЧМ-2018 являются для нас предметом повышенного внимания», — прокомментировали в ведомстве.

В ФАС напомнили, что РЖД будет бесплатно перевозить болельщиков. Согласно предварительному расписанию движения поездов Транспортной дирекции-2018, поездка из Москвы в Сочи займет от 24 до 42 часов, из столицы в Волгоград и Екатеринбург — до 25 и 26 часов соответственно. При этом не всегда предусмотрен прямой поезд.

Средний рост цен на самые дешевые авиабилеты в дни матчей составил 230% по сравнению с другими летними днями. Больше всего подорожал перелет в Волгоград: на некоторые рейсы невозможно купить билеты в экономкласс, на другие рейсы осталось мало билетов.