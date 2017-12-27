Авиабилеты в города ЧМ-2018 стоят на 230% дороже, чем в обычные дни
Федеральная антимонопольная служба получила три обращения граждан, которые жаловались на стоимость авиабилетов в города чемпионата мира по футболу 2018 года
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В дни, близкие к матчам мундиаля, за перелет придется заплатить примерно на 230% больше, чем в обычные дни.
В ФАС не уточнили, каких именно дат касаются жалобы.
«Маршруты в города, где будут проводиться матчи, являются конкурентными, и признаков сговора по ним ФАС пока не наблюдает. Однако в связи с высоким приоритетом проведения чемпионата маршруты в города ЧМ-2018 являются для нас предметом повышенного внимания», — прокомментировали в ведомстве.
В ФАС напомнили, что РЖД будет бесплатно перевозить болельщиков. Согласно предварительному расписанию движения поездов Транспортной дирекции-2018, поездка из Москвы в Сочи займет от 24 до 42 часов, из столицы в Волгоград и Екатеринбург — до 25 и 26 часов соответственно. При этом не всегда предусмотрен прямой поезд.
Средний рост цен на самые дешевые авиабилеты в дни матчей составил 230% по сравнению с другими летними днями. Больше всего подорожал перелет в Волгоград: на некоторые рейсы невозможно купить билеты в экономкласс, на другие рейсы осталось мало билетов.
Оргкомитет «Россия-2018» сообщил РБК, что не планирует организовывать специальные чартерные авиарейсы для болельщиков.
Напомним, болельщики ЧМ-2018 смогут начать бронировать бесплатные билеты на поезда за полгода до начала турнира.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
1 декабря состоялась финальная жеребьевка, которая определила составы групп и стадионы, на которых сыграют команды.
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