Футболисты Швейцарии и Бразилии хотят тренироваться на ростовском стадионе «Олимп-2» во время ЧМ

Сборные Швейцарии и Бразилии хотят использовать в качестве тренировочной площадки стадион футбольного клуба «Ростов» — «Олимп-2»

«Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии. Им оргкомитет определил стадионы "Олимп-2" и "Локомотив", но предпочтение обе команды отдают "Олимпу-2"», — цитирует ТАСС руководителя тренировочной площадки стадиона Юрия Сафронова.

Во время чемпионата мира в Ростове будут задействованы стадионы «Олимп-2», «Локомотив» и «СКА».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).