В Сочи канатные дороги начали закрывать на профилактику

Канатные дороги на горнолыжных курортах Сочи начали останавливать для проведения профилактических работ

Профилактика основных канатных дорог курорта запланирована на 23-26 апреля. К этому времени в прогулочном режиме снова заработает канатка «Стрела», ведущая из «Роза Долины» на высоту 1,6 тыс. метров над уровнем моря.

«2 апреля мы закрываем канатную дорогу А3 (3S) на профилактику. Подняться на склон Лаура можно будет только с нижней станции. Последний день вечернего катания назначен на 31 марта, после этого будем работать в дневном режиме по погоде. О закрытии сезона станет известно за два дня. С "Альпикой" дела обстоят лучше: в апреле планируем открывать склон чуть ли не каждый день», — сообщили в пресс-службе горно-туристического центра «Газпром».