Бывшему мэру Махачкалы Мусаеву на два месяца продлили арест

Ессентукский суд до середины мая продлил срок ареста бывшему мэру Махачкалы Мусе Мусаеву

Ранее следователи главка по Северо-Кавказскому федеральному округу просили продлить срок заключения под стражей на четыре месяца. Онако суд поставил продлить арест на два месяца, сообщает РИА «Дербент».

Как сообщали Юга.ру, 19 января стало известно, что на мэра Махачкалы Мусу Мусаева завели уголовное дело. В тот же день его задержали и арестовали.

Мусаева подозревают в преступлении по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в марте 2016 года чиновник незаконно подписал постановление о передаче земельного участка. Ущерб бюджету Дагестана оценили в 80 млн рублей.