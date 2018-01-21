Суд арестовал мэра Махачкалы на десять суток

Советский районный суд Махачкалы 21 января арестовал мэра города Мусу Мусаева на десять суток по делу о превышении полномочий

Об этом рассказал представитель суда корреспонденту ТАСС. Заседание проходило в открытом режиме, но решение суда было оглашено в отсутствие прессы.

Следствие просило заключить Мусаева под стражу, так как он «в силу своего положения может оказать давление на уголовное дело, свидетелей, а также скрыться».

«Я не из тех, кто бежит или оказывает давление», — ответил Мусаев, добавив, что полтора-два месяца месяца знал о движущемся следствие.

Адвокат мэра отметил, что главе Махачкалы пока не предъявлено обвинение. Защита намерена обжаловать решение об аресте.

Как сообщали Юга.ру, 19 января стало известно, что на мэра Махачкалы завели уголовное дело. В тот же день его задержали.

Мусаева подозревают в преступлении по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). По версии следствия, в марте 2016 года чиновник незаконно подписал постановление о передаче земельного участка. Ущерб бюджету Дагестана оценили в 80 млн рублей, передает RT.