Васильев: Проверки в Дагестане выявили нарушения со стороны сотни руководителей, но у нас не стоит задача всех посадить

Более ста руководителей в Дагестане уличены в различных нарушениях

При этом он подчеркнул, что у руководства республики «не стоит задача всех посадить».

«Сейчас у меня есть материал минимум на сто руководителей о различных нарушениях определенных требований», — цитирует Васильева «Интерфакс» .

«Мы хотим действовать по тому принципу, о котором нам Владимир Владимирович (Путин) говорил на встрече в Махачкале. Понимаете, у нас не стоит задача всех посадить», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, президент Владимир Путин во время визита в Дагестан накануне подчеркнул, что борьба с коррупцией в регионе будет продолжена, и выразил надежду на то, что новое руководство сможет наладить ситуацию в республике в короткие сроки.

В январе в Дагестан для проверки местных органов власти прибыласпецгруппа, в состав которой вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Почти во всех госструктурах республики прошламасштабная выемка документов. По результатам проверок возбуждено около 450 дел об административных правонарушениях и свыше 70 уголовных дел. В целом выявили более 2,4 тыс. нарушений закона.

Среди громких задержаний — врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и два его заместителя, бывший министр образования республики Шахабас Шахов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, а также главный архитектор города Магомедрасула Гитинова. Возбуждено дело против главы Дербентского района Магомеда Джелилова, подозревается в растрате врио министра архитектуры и ЖКХ республики Ибрагим Казибеков.