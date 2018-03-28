В Махачкале избили главу дагестанского «Мемориала» Дациева

В Махачкале госпитализировали избитого главу отделения правозащитной организации «Мемориал» Сиражудина Дациева

Об этом рассказала директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. По ее словам, на Дациева напали утром у дома. Мужчину ударили сзади по голове, он упал, после этого его избили. После этого нападавшие уехали, сообщает «Медиазона».

Дациев находится в в нейрохирургическом отделении ЦРБ. «Медиазона» уточняет, что после ареста главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева сотрудникам дагестанского отделения тоже поступали угрозы.

Как сообщали Юга.ру, Оюб Титиев находится под стражей с 9 января — его задержали по делу о хранении наркотиков.

Генпрокуратура провела проверку задержания и уголовного преследования главы чеченского «Мемориала» и не нашла нарушений. В Следственном комитете задержание Титиева отказались проверять.