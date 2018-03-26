МИД РФ готовит зеркальный ответ на выдворение дипломатов

В Министерстве иностранных дел России выразили решительный протест в связи с высылкой дипломатов из ряда стран Евросоюза и НАТО по делу Скрипаля

В МИДе заявили, что решение группы стран о высылке российских дипломатов не пройдет бесследно. В ближайшие дни Москва зеркально отреагирует на эти недружественные шаги.

«Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права», — цитирует ТАСС заявление министерства.

Как сообщали Юга.ру, 4 марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, которая в свою очередь это отрицает.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. 26 марта США, Канада, Украина и более десятка стран Евросоюза выразили солидарность Британии и заявили о выдворении российских дипломатов.