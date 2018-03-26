В Краснодаре восстановят четвертый подъезд дома на улице Славянской, где взорвался газ
Экспертиза подтвердила возможность проведения восстановительного ремонта подъезда многоэтажки на улице Славянской, 75, пострадавшего от взрыва бытового газа
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что работа по оказанию помощи жильцам дома продолжается.
«Сейчас необходимо организовать максимально быстрое оповещение жильцов и выплату средств, чтобы люди получили компенсации без задержек. При этом не менее важная задача — восстановление пострадавшего дома», — отметил глава города.
Все 38 жителей четвертого подъезда получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Помимо этого, восемь человек дополнительно получат по 50 тыс. рублей за частично поврежденное имущество, а самой пострадавшей семье из четырех человек за полную утрату имущества выделят по 100 тыс. рублей на человека. Все деньги пойдут из городского бюджета.
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Эксперты обследовали фундамент и все несущие конструкции с первого по пятый этаж, а также оценили степень повреждений, и заключили, что взрыв газа не нанес существенного вреда несущим конструкциям. Четвертый подъезд подлежит восстановительному ремонту: там заменят наиболее пострадавшие конструкции крыши, четвертого и пятого этажей, восстановят внутренние перегородки и выполнят отделочные работы.
После положительного заключения экспертизы специалисты разработают проект работ по демонтажу поврежденных конструкций и восстановлению подъезда, передает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, утром 10 марта на улице Славянской, 75 взорвался бытовой газ, в результате пострадали семь человек. Хозяин квартиры получил ожоги 90% тела, 16 марта он умер в больнице.
К вечеру люди вернулись в свои квартиры в первых трех подъездах, а жильцов четвертого подъезда временно разместили в гостинице «Кавказ». Мэр Краснодара Евгений Первышов сказал, что пока сносить дом не планируется.
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