После ликвидации боевика в Дагестане возбудили уголовное дело

В Дагестане завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов

Дело возбуждено по трем статьям — ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывных устройств).

По версии следствия, днем 24 марта при проведении оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности подполья бандитов в Ботлихском районе Дагестана силовики получили данные о том, что в частном доме в селе Анди прячется вооруженный мужчина, который совершил несколько преступлений террористической направленности.

Сотрудники спецназа, Росгвардии и ОВД блокировали дом, где прятался злоумышленник. Он отказался сложить оружие и сдаться, после чего в ходе боестолкновения был нейтрализован.

При проведении спецоперации никто не пострадал.

Как сообщали Юга.ру, преступником оказался главарь преступной группы Юнус Хабибов, выполнявший установки ИГИЛ.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверяется причастность Хабибова к совершению других преступлений. Расследование продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.