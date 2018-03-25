Опубликовано видео ликвидации боевика в Дагестане

Дагестан

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись контртеррористической операции (КТО), проведенной 24 марта в Дагестане

На видео засняли, как силовики штурмуют и осматривают дом, в котором находился боевик.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Ботлихском районе Дагестана в ходе КТО был нейтрализован преступник, связанный с террористами ИГИЛ.

В пресс-службе НАК сообщили, что это был находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, примкнувший к «Исламскому государству» и выполнявший указания террористической организации в качестве главаря преступной группы, которая действовала в горно-лесистой местности.

На месте происшествия нашли снайперскую винтовку с боеприпасами, гранату, радиостанцию и тепловизор.

Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, ведется следствие.

Антитеррор Терроризм
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