В Дагестане в ходе КТО уничтожен боевик

Дагестан

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Один человек нейтрализован в ходе контртеррористической операции в Ботлихском районе Дагестана

«В Ботлихском районе Дагестана в ходе КТО нейтрализован бандит», — сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Подробности спецоперации не уточняются.

Ранее НАК сообщил о введении режима КТО в селе Анди Ботлихского района. Силовикам поступила информация о том, что в этом населенном пункте могут скрываться боевики.

Антитеррор
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