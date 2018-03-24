В Дагестане в ходе КТО уничтожен боевик

Один человек нейтрализован в ходе контртеррористической операции в Ботлихском районе Дагестана

«В Ботлихском районе Дагестана в ходе КТО нейтрализован бандит», — сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Подробности спецоперации не уточняются.

Ранее НАК сообщил о введении режима КТО в селе Анди Ботлихского района. Силовикам поступила информация о том, что в этом населенном пункте могут скрываться боевики.