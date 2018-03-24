В Дагестане в ходе КТО уничтожен боевик
Один человек нейтрализован в ходе контртеррористической операции в Ботлихском районе Дагестана
«В Ботлихском районе Дагестана в ходе КТО нейтрализован бандит», — сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Подробности спецоперации не уточняются.
Ранее НАК сообщил о введении режима КТО в селе Анди Ботлихского района. Силовикам поступила информация о том, что в этом населенном пункте могут скрываться боевики.
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