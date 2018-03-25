Приэльбрусье закрыли для посещения туристов из-за лавиннопасности

Кабардино-Балкария

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В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 25 марта ввели ограничение движения по горным туристическим маршрутам

Из-за выпадения большого количества осадков с 9:00 25 марта до 18:00 26 марта будут закрыты для посещения туристов поляны Нарзанов, Чегет и Азау, ущелье Шхельда и канатные дороги.

В пресс-службе республиканском управлении МЧС сообщили, что движение на дороге Прохладный — Азау будет осуществляться одиночным порядком при наблюдении за прилегающим склоном на нескольких участках: поселок Нейтрино, мост поселка Эльбрус, турбаза Тегенекли, поселок Байдаево, окраина поселка Терскол — поляна Азау.

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Спасатели попросили водителей временно воздержаться от поездки в указанном направлении. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам экстренных служб — 101 и 01.

По данным метеорологов, в горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавиноопасность.

Как сообщали Юга.ру, накануне в горах Приэльбрусья сошло более 10 снежных лавин, по реке спустился селевой поток. Одна из лавин накрыла автостоянку на поляне Азау, под снегом оказались 15 машин.

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