Приэльбрусье закрыли для посещения туристов из-за лавиннопасности

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 25 марта ввели ограничение движения по горным туристическим маршрутам

Из-за выпадения большого количества осадков с 9:00 25 марта до 18:00 26 марта будут закрыты для посещения туристов поляны Нарзанов, Чегет и Азау, ущелье Шхельда и канатные дороги.

В пресс-службе республиканском управлении МЧС сообщили, что движение на дороге Прохладный — Азау будет осуществляться одиночным порядком при наблюдении за прилегающим склоном на нескольких участках: поселок Нейтрино, мост поселка Эльбрус, турбаза Тегенекли, поселок Байдаево, окраина поселка Терскол — поляна Азау.