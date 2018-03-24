В Приэльбрусье сошли 12 лавин и селевой поток

В горах Кабардино-Балкарии 24 марта сошли более 10 лавин, по реке спустился селевой поток

По данным Высокогорного геофизического института, в верховьях Баксанского ущелья, в районе Приэльбрусья, сошло 12 лавин разного объема. Селевой поток сошел около Тырныауза по реке Мукулан (левый приток Баксана). Кроме того, над дорогой у поселка Нейтрино произошел камнепад, но дорога быстро была расчищена.

Директор института Мухтар Беккиев отметил, что инженерная защита от лавин сыграла свою положительную роль: противолавинные сооружения значительно снизили площадь поверхности, с которой сошла лавина и, соответственно, уменьшили ее объем, а также скорость и энергию потока.

«По факту неконтролируемого схода снежных лавин в горах КБР проведены оперативные мероприятия и действия в целях обеспечения максимальной безопасности людей и объектов инфраструктуры», — цитирует Беккиева «Интерфакс».

Согласно прогнозу, в ближайшие двое суток продолжатся обильные осадки разного типа — снег, дождь и дождь со снегом, и вероятность схода лавин останется высокой.

Как сообщали Юга.ру, одна из лавин утром сошла на автомобильную стоянку на поляне Азау. По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, под снегом оказались 15 машин. Расчистку стоянки завершили к 15 часам. В результате инцидента никто не пострадал.