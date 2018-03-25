В горах Карачаево-Черкесии объявили исключительную лавиноопасность

В Карачаево-Черкесской Республике ночью 24 марта объявили экстренное предупреждение об исключительной лавиноопасности

До вечера 26 марта в горах республики будет высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Из-за схода лавин в горных и предгорных районах могут быть повреждены трассы, канатные дороги, строения, линий связи и электропередач.

Кроме того, в районах схода снежных лавин вне горнолыжных трасс существует вероятность травматизма туристов и спортсменов, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесии.

Спасатели рекомендовали местным жителям и гостям республики не выходить в горы в снегопад и непогоду, избегать мест возможного схода лавин, а также призвали соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить телефонам 8 (8782) 26-01-00 или 101.

Как сообщали Юга.ру, накануне в горах Кабардино-Балкарии сошли более 10 снежных лавин, по реке спустился селевой поток. Одна из лавин сошла на автостоянку на поляне Азау в Приэльбрусье. Под снегом оказались 15 машин.