Жителям Адыгеи рекомендовали воздержаться от прогулок из-за нетипичных осадков
Специалисты Роспотребнадзора по Адыгее назвали предполагаемую причину выпадения нетипичных осадков и рекомендуют населению воздержаться от прогулок
«Вероятной причиной попадания пыли является песчаная буря, прошедшая на территории побережья Средиземного моря»,—сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Адыгея.
По данным ведомства, выпадение нетипичных осадков в виде желто-красного снега и дождя объясняется попаданием в атмосферу мелкодисперсной пыли и не представляет опасности.
«Жителей и гостей республики просим по возможности оставаться в помещении, при выходе на улицу использовать зонт и надевать верхнюю одежду, покрывающую голову», — добавили в пресс-службе.
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Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае и Республике Адыгея 23 марта жители наблюдали дождь с частицами пыли. Юга.ру выяснили, с чем это может быть связано. Роспотребнадзор Адыгеи проведет исследование воздуха, после этого будут установлены причины осадков коричневого цвета.
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