Жителям Адыгеи рекомендовали воздержаться от прогулок из-за нетипичных осадков

Специалисты Роспотребнадзора по Адыгее назвали предполагаемую причину выпадения нетипичных осадков и рекомендуют населению воздержаться от прогулок

«Вероятной причиной попадания пыли является песчаная буря, прошедшая на территории побережья Средиземного моря»,—сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Адыгея.

По данным ведомства, выпадение нетипичных осадков в виде желто-красного снега и дождя объясняется попаданием в атмосферу мелкодисперсной пыли и не представляет опасности.

«Жителей и гостей республики просим по возможности оставаться в помещении, при выходе на улицу использовать зонт и надевать верхнюю одежду, покрывающую голову», — добавили в пресс-службе.