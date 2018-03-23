Роспотребнадзор Адыгеи выяснит причины выпадения осадков коричневого цвета
В Майкопе 23 марта утром наблюдали выпадение осадков в виде «пудры» светло-терракотового цвета
После дождя на автомобилях оставалась желтая пыль. Это природное явление вызвало беспокойство местных жителей. В республиканское управление Роспотребнадзора уже поступили жалобы. Специалисты планируют провести исследования воздуха, после этого будут установлены причины осадков желтого цвета.
«У нас нет лаборатории, которая может исследовать снег и дождь. Мы не изучаем, но намерены исследовать воздух на состав и наличие определенных ингредиентов», — рассказала порталу Юга.ру замруководителя Роспотребнадзора по Адыгее Мариет Айтекова.
По ее словам, специалисты уже выехали, сейчас определяются точки замеров.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре и крае 23 марта жители наблюдали дождь с частицами пыли. Юга.ру выяснили, с чем это может быть связано.
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