Роспотребнадзор Адыгеи выяснит причины выпадения осадков коричневого цвета

В Майкопе 23 марта утром наблюдали выпадение осадков в виде «пудры» светло-терракотового цвета

После дождя на автомобилях оставалась желтая пыль. Это природное явление вызвало беспокойство местных жителей. В республиканское управление Роспотребнадзора уже поступили жалобы. Специалисты планируют провести исследования воздуха, после этого будут установлены причины осадков желтого цвета.

«У нас нет лаборатории, которая может исследовать снег и дождь. Мы не изучаем, но намерены исследовать воздух на состав и наличие определенных ингредиентов», — рассказала порталу Юга.ру замруководителя Роспотребнадзора по Адыгее Мариет Айтекова.

По ее словам, специалисты уже выехали, сейчас определяются точки замеров.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре и крае 23 марта жители наблюдали дождь с частицами пыли. Юга.ру выяснили, с чем это может быть связано.