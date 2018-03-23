ЦИК признал выборы в России состоявшимися. Путин набрал 76,69% голосов
Центральная избирательная комиссия 23 марта подвела итоги президентских выборов в России
По итоговым данным, действующий президент Владимир Путин получил 76,69% голосов избирателей. За него проголосовали 56 млн 430 тыс 712 человек. Это более половины избирателей.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин стал вторым, он набрал 11,77% голосов (8 млн 659 тыс. 206 избирателей). Третье место занял Владимир Жириновский с результатом 5,65% (4 млн 154 тыс. 985 голосов).
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае явка на президентских выборах составила 78%, в Адыгее — 73%, в Ростовской области — 64,7%.
Итоги президентских выборов на Кубани от «Объединенного штаба независимого наблюдения» читайте по ссылке.
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