ЦИК признал выборы в России состоявшимися. Путин набрал 76,69% голосов

Центральная избирательная комиссия 23 марта подвела итоги президентских выборов в России

По итоговым данным, действующий президент Владимир Путин получил 76,69% голосов избирателей. За него проголосовали 56 млн 430 тыс 712 человек. Это более половины избирателей.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин стал вторым, он набрал 11,77% голосов (8 млн 659 тыс. 206 избирателей). Третье место занял Владимир Жириновский с результатом 5,65% (4 млн 154 тыс. 985 голосов).

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае явка на президентских выборах составила 78%, в Адыгее — 73%, в Ростовской области — 64,7%.

Итоги президентских выборов на Кубани от «Объединенного штаба независимого наблюдения» читайте по ссылке.