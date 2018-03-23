В Мостовском районе нашли пропавшего подростка

В Мостовском районе менее чем через сутки поисков нашли пропавшего 15-летнего юношу

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что мальчик сам пришел домой.

Как сообщали Юга.ру, утром 22 марта 15-летний юноша ушел из дома в лес и пропал. Днем он позвонил матери и сказал, что заблудился, после этого подросток на связь не выходил. Женщина обратилась в полицию, поисками мальчика занимались более 70 человек.