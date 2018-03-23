Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек

В Мостовском районе продолжаются поиски пропавшего в лесу подростка

За ночь полиция обследовала хребет южной стороны горы Герпиген со служебными собаками. Розыском подростка занимаются подразделения полиции приграничных районов Краснодарского края. Поисковая операция продолжается, ночью температура в горах опускалась до -10 °C. Сотрудники ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю подключили к поискам беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, утром 22 марта 15-летний юноша ушел из дома в лес и пропал. Днем он позвонил матери и сказал, что заблудился, после этого подросток на связь не выходил.