В Мостовском районе ищут пропавшего 15-летнего подростка

Краснодарский край

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В Мостовском районе утром 22 марта исчез юноша

В полицию обратилась его мать. По ее словам, 15-летний сын ушел из дома в лес и не вернулся. В районе обеда он звонил ей и сказал, что заблудился. Потом связь с подростком прервалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Поисковые группы обследуют запад поселка Псебай и хребет южной стороны горы Герпиген с применением служебных собак. Опрашиваются родственники, друзья и знакомые подростка. Поиски осложняет плохая погода.

В поисках мтакже задействованы сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Мостовский район Пропавшие без вести
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