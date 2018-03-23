В Мостовском районе ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Мостовском районе утром 22 марта исчез юноша

В полицию обратилась его мать. По ее словам, 15-летний сын ушел из дома в лес и не вернулся. В районе обеда он звонил ей и сказал, что заблудился. Потом связь с подростком прервалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Поисковые группы обследуют запад поселка Псебай и хребет южной стороны горы Герпиген с применением служебных собак. Опрашиваются родственники, друзья и знакомые подростка. Поиски осложняет плохая погода.

В поисках мтакже задействованы сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.