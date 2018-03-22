Памфилова обещала разобраться со всеми жалобами на нарушения на выборах в Чечне
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что рассмотрит все жалобы, которые поступили от от наблюдателей на выборах президента в Чечне
По ее словам, в Чечню направили более 50 человек от «Яблока», от кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, от Алексея Навального.
«У них была возможность все посмотреть, вернулись живыми-здоровыми, никто их там не обидел», — цитирует Памфилову ТАСС.
Она уточнила, что наблюдатели передали жалобы в ЦИК, и с сообщениями будут разбираться.
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