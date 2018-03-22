Памфилова обещала разобраться со всеми жалобами на нарушения на выборах в Чечне

Чечня

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Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что рассмотрит все жалобы, которые поступили от от наблюдателей на выборах президента в Чечне

По ее словам, в Чечню направили более 50 человек от «Яблока», от кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, от Алексея Навального.

«У них была возможность все посмотреть, вернулись живыми-здоровыми, никто их там не обидел», — цитирует Памфилову ТАСС.

Она уточнила, что наблюдатели передали жалобы в ЦИК, и с сообщениями будут разбираться.

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Как сообщали Юга.ру, в Грозном 18 марта прошел митинг, посвященный четырехлетию со дня присоединения Крыма и Севастополя к России. Бюджетники рассказали «Кавказскому узлу», что их принудили к участию в мероприятии. По итогам обработки протоколов участковых комиссий в Чечне, в выборах приняли участие 649,6 тыс. жителей республики, что составляет 91,54%. Лидировал действующий президент Владимир Путин.

Выборы Элла Памфилова

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