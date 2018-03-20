Кубань получит 265,1 млн рублей на повышение зарплат бюджетным работникам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег регионам на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

Согласно документу, из резервного фонда правительства направят 20 млрд рублей. Краснодарский край получит 265,1 млн рублей. Дополнительные деньги выделят в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая до 11 тыс. 163 рублей.

Документ рассмотрели и одобрили на заседании правительства 15 марта. Деньги предоставят по государственной программе «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщали Юга.ру, зарплаты бюджетников увеличились перед президентскими выборами. В Краснодарском крае в 2018 году зарплаты работников соцсферы планируют повысить на 18%.