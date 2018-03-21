В Краснодаре координатора движения «Голос» Канкию задержали после пресс-конференции об итогах выборов

Координатора движения «Голос» в Краснодарском крае Давида Канкию задержали и арестовали в Краснодаре 21 марта

Задержание произошло после пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента в Краснодарском крае, в которой участвовал Канкия.

В местном штабе Алексея Навального сообщили, что после мероприятия Канкия перестал выходить на связь. Вечером его жене стало известно о том, что его задержали за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и позже арестовали по решению Прикубанского районного суда на 5 суток.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю информацию о задержании активиста не прокомментировали.

На мероприятии, организованном так называемым Объединенным штабом независимого наблюдения, Канкия рассказал о давлении на наблюдателей в день голосования и до него, а также о нарушениях, которые проходили на избирательных участках. Подробности о мероприятии читайте в материале Итоги президентских выборов на Кубани от «Объединенного штаба независимого наблюдения». Главное.

Как сообщали Юга.ру, в последний раз Канкию арестовывали по этой же статье в феврале — накануне лекции «Настоящая история выборов на Кубани», которую он должен был провести.

На портале Юга.ру ранее выходили материалы, в которых Давид Канкия рассказывал о выборах на Кубани, социальной апатии и недоверии к власти и о том, как и почему 10 лет на Кубани проходят нечестные выборы.