В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за грядущей непогоды

Администрация Краснодара распространила штормовое предупреждение из-за прогнозируемых осадков

«22 марта с 3:00 и до конца суток в Краснодаре ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег, возможен гололед», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщали Юга.ру, метеорологи прогнозируют ухудшение погоды и похолодание в ближайшие дни по всему краю. Ночью и утром 22 марта в большинстве районов будет идти дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Местами ожидаются сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега.