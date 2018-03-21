В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за грядущей непогоды

Краснодарский край

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Администрация Краснодара распространила штормовое предупреждение из-за прогнозируемых осадков

«22 марта с 3:00 и до конца суток в Краснодаре ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег, возможен гололед», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщали Юга.ру, метеорологи прогнозируют ухудшение погоды и похолодание в ближайшие дни по всему краю. Ночью и утром 22 марта в большинстве районов будет идти дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Местами ожидаются сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега.

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В Краснодаре 22-23 марта ночью термометры покажут 1-3 °С, днем — 4-6 °С. При этом ощущаться эта температура будет как -1...-3 °С.

Днем в субботу на Кубани потеплеет до 6-11 °С, пройдут сильные дожди, возможны грозы. На севере прогнозируют около 2 °С.

Краснодар Штормовые предупреждения
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