На Кубани прогнозируют снег

В Краснодарском крае 22 и 23 марта метеорологи спрогнозировали похолодание и осадки

По данным Краснодарского гидрометцентра, ночью и утром 22 марта в большинстве районов края будет идти дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Местами ожидаются сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 0-5 °С, по северу похолодает до -5 °С. Днем -1...+4 °С, по югу до 9 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

В Краснодаре в четверг и пятницу временами будет идти дождь. Ночью термометры покажут 1-3 °С, днем — 4-6 °С. Сервис «Яндекс.Погода» отмечает, что эта температура будет ощущаться как -1...-3 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.

На Черноморском побережье в четверг местами будет идти дождь, в горах — с мокрым снегом. Ночью ожидается 0-5 °С, в южной части побережья около 5-10 °С, днем температура останется на тех же отметках, однако на юге воздух прогреется до 8-13 °С, в районе Сочи потеплеет до 16 °С. Ветер 6-11 м/с, местами до 17 м/с.

В пятницу местами ожидается снег и мокрый снег, переходящий в дождь. В отдельных пунктах гололед и налипание мокрого снега. В ночь на 23 марта похолодает до 1...-4 °С, днем будет около 2-7 °С. Ветер 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с.

Днем в субботу на Кубани потеплеет до 6-11 °С, пройдут сильные дожди, возможны грозы. На севере прогнозируют около 2 °С.