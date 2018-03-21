МЧС предупредило о нагонной волне в Ейском районе

В Ейском районе 21 марта объявили экстренное предупреждение по ветровому нагону

В ближайшие два-три часа и до конца дня в прибрежной зоне на участке Должанская — Ейск прогнозируют ветровой нагон, уровень воды может достичь опасных отметок.

Спасатели призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности и рекомендовали избежать нахождения детей на улице. На сайте ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликованы правила поведения при усилении ветра и возникновении нагонной волны.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Сочи был побит температурный рекорд 117-летней давности.