Участок Керченской трассы полностью закроют на ремонт

Крым

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На Керченской трассе временно закроют движение автотранспорта на участке от поворота на Приозерное до Керчи

Выездная комиссия провела техосмотр участка дороги Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь протяженностью 14 км и выявила ряд дефектов — просадки, выбоины и сетки трещин.

По итогам исследования председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов поручил с 22 марта закрыть участок для движения автомобилей, включая общественный транспорт.

Пока дорогу не отремонтируют, транспорт будут пускать в объезд по установленной схеме: в сторону Керчи и паромной переправы — через поселок Багерово (поворот с Керченской трассы налево), в направлении порта железорудного комбината — через село Приозерное (поворот с Керченской трассы направо).

© Графика со страницы facebook.com/gkdorcrimea
© Графика со страницы facebook.com/gkdorcrimea

Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма займутся организацией дорожного движения, а также установят информационные щиты и дорожные знаки, сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

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Как сообщали Юга.ру, 1 марта Владимир Путин заявил, что движение машин по Крымскому мосту будет открыто через несколько месяцев. Строители 14 марта пообещали президенту открыть мост к маю.

В Госкомитете дорожного хозяйства Крыма сообщили, что движение по мосту и транспортному подходу к нему запустят одновременно.

Ремонт дорог Транспорт
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