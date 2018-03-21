Участок Керченской трассы полностью закроют на ремонт

На Керченской трассе временно закроют движение автотранспорта на участке от поворота на Приозерное до Керчи

Пока дорогу не отремонтируют, транспорт будут пускать в объезд по установленной схеме: в сторону Керчи и паромной переправы — через поселок Багерово (поворот с Керченской трассы налево), в направлении порта железорудного комбината — через село Приозерное (поворот с Керченской трассы направо).

По итогам исследования председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов поручил с 22 марта закрыть участок для движения автомобилей, включая общественный транспорт.

Выездная комиссия провела техосмотр участка дороги Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь протяженностью 14 км и выявила ряд дефектов — просадки, выбоины и сетки трещин.

Специалисты Службы автомобильных дорог Крыма займутся организацией дорожного движения, а также установят информационные щиты и дорожные знаки, сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства Крыма.

Как сообщали Юга.ру, 1 марта Владимир Путин заявил, что движение машин по Крымскому мосту будет открыто через несколько месяцев. Строители 14 марта пообещали президенту открыть мост к маю.

В Госкомитете дорожного хозяйства Крыма сообщили, что движение по мосту и транспортному подходу к нему запустят одновременно.