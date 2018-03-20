Российские авиакомпании приостановят эксплуатацию самолетов Ан-148

Ространснадзор предписал российским авиакомпаниям временно запретить эксплуатацию самолетов Ан-148

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин заявил, что авиакомпании «Саратовский авиалинии» рекомендовано приостановить полеты, сообщает РИА «Новости».

«Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того как летные составы пройдут тестирование и проверку, будем смотреть, как поступать дальше», — сказал Басаргин.

Он добавил, что предписано приостановить полеты самолетов Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых их эксплуатируют, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, по мнению Межгосударственного авиационного комитета, нештатная ситуация во время полета могла возникнуть из-за неверных данных о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева.

На борту разбившегося Ан-148 был 71 человек, среди них — жительница Сочи Марина Калашник. Власти Кубани пообещали оказать поддержку ее семье.