Жительница Сочи находилась на борту разбившегося в Подмосковье Ан-148

Мэрия Сочи сообщила о жительнице города, летевшей рейсом Москва — Орск

В понедельник, 12 февраля, мэрия Сочи сообщила о том, что на борту разбившегося днем ранее самолета Ан-148, следовавшего рейсом Москва — Орск, находилась жительница города Сочи. Это Калашник Марина Александровна 1965 года рождения.

Администрация города ищет родственников погибшей. Власти курорта сообщают, что готовы взять на себя расходы на перелет и пребывание родственников в Москве для прохождения процедуры опознания, а также на транспортировку тела погибшей в город Сочи и организацию похорон.

Как сообщали Юга.ру, 11 февраля в Московской области разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Причины крушения пока устанавливаются.

Известно еще об одном жителе Сочи, который должен был лететь этим рейсом, но сдал билет за несколько дней до трагедии.