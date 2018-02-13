МАК назвал предварительную причину крушения Ан-148

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Межгосударственный авиационный комитет назвал предположительную причину падения самолета «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

По данным комитета, нештатная ситуация во время полета могла возникнуть из-за неверных данных о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева, сообщает «Интерфакс».

«Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела,  находящегося в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, днем 11 февраля в Подмосковье разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из столицы в Орск. Никто не выжил. На борту был 71 человек, среди них — жительница Сочи Марина Калашник. Власти Кубани пообещали оказать поддержку ее семье.

Авиация

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