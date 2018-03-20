В Краснодаре ограничат движение в районе Садового моста

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе Садового путепровода с 28 марта по 6 апреля временно ограничат движение транспорта в ночное время и по утрам

Ограничение будет действовать на пересечении улиц Садовой и Промышленной, движение машин будет ограничено с 22:00 до 5:30. Такая мера связана с заменой рельсовой решетки на трамвайных путях, объяснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей призвали быть внимательными и объезжать участок по выставленным дорожным знакам.

Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года начался ремонт Садового путепровода. 15 августа дорогу по Садовой от Промышленной в сторону МОПРа закрыли для движения машин, а 11 сентября по мосту перестали ходить трамваи. Движение электротранспорта возобновили 7 ноября, а для машин мост открыли 15 декабря.

Полностью завершить ремонт путепровода планируется к 1 мая 2018 года.

Краснодар Ремонт дорог Трамвай Транспорт
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