В Краснодаре ограничат движение в районе Садового моста
В Краснодаре в районе Садового путепровода с 28 марта по 6 апреля временно ограничат движение транспорта в ночное время и по утрам
Ограничение будет действовать на пересечении улиц Садовой и Промышленной, движение машин будет ограничено с 22:00 до 5:30. Такая мера связана с заменой рельсовой решетки на трамвайных путях, объяснили в пресс-службе администрации Краснодара.
Водителей призвали быть внимательными и объезжать участок по выставленным дорожным знакам.
Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года начался ремонт Садового путепровода. 15 августа дорогу по Садовой от Промышленной в сторону МОПРа закрыли для движения машин, а 11 сентября по мосту перестали ходить трамваи. Движение электротранспорта возобновили 7 ноября, а для машин мост открыли 15 декабря.
Полностью завершить ремонт путепровода планируется к 1 мая 2018 года.
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