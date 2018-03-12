Зарплаты бюджетников увеличились перед президентскими выборами

Зарплаты категорий бюджетников, перечисленных в майских указах президента России Владимира Путина, резко выросли с момента объявления о его намерении участвовать в выборах

Это связано с близкими президентскими выборами и необходимостью выполнения к ним майских указов, сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере здравоохранения и образования. По данным издания, в декабре-феврале сотрудники МГУ получили в 2,5–3 раза больше, чем обычно, итоговые суммы составили 100–120 тыс. рублей. О повышении зарплат преподавателям в несколько раз также рассказал РБК профессор Московского авиационного института и подтвердил преподаватель другого факультета МАИ.

В два раза выросли зарплаты в Московской городской клинической больнице им. С.П. Боткина, рассказал РБК один из врачей. Источник в департаменте здравоохранения столицы сообщил, что в начале марта руководители московских больниц получили указание выравнять зарплаты согласно майским указам.