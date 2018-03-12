Зарплаты бюджетников увеличились перед президентскими выборами
Зарплаты категорий бюджетников, перечисленных в майских указах президента России Владимира Путина, резко выросли с момента объявления о его намерении участвовать в выборах
Это связано с близкими президентскими выборами и необходимостью выполнения к ним майских указов, сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере здравоохранения и образования. По данным издания, в декабре-феврале сотрудники МГУ получили в 2,5–3 раза больше, чем обычно, итоговые суммы составили 100–120 тыс. рублей. О повышении зарплат преподавателям в несколько раз также рассказал РБК профессор Московского авиационного института и подтвердил преподаватель другого факультета МАИ.
В два раза выросли зарплаты в Московской городской клинической больнице им. С.П. Боткина, рассказал РБК один из врачей. Источник в департаменте здравоохранения столицы сообщил, что в начале марта руководители московских больниц получили указание выравнять зарплаты согласно майским указам.
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Рост подтверждается данными Росстата, согласно которым средняя зарплата российского врача увеличилась на 28% и сейчас составляет 72,6 тыс. рублей в месяц. Аналогичная ситуация наблюдается среди учителей (рост на 56%, до 33,5 тыс. рублей) и научных сотрудников (на 37%, до 87,1 тыс. рублей) При этом данные по разным регионам сильно отличаются: если в Ямало-Ненецком автономном округе зарплата научного сотрудника составляет в среднем 172 тыс. рублей, то в Ленинградской области — 36 тыс. рублей.
Как сообщали Юга.ру, так называемые майские указы о планах по социально-экономическому развитию страны Путин подписал 7 мая 2012 года, в день вступления в должность президента после избрания на третий срок.
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