В Адыгее десять дней продолжается поиск тела утонувшей в Краснодарском водохранилище женщины

В Адыгее продолжается поиск тела женщины, которая утонула 8 марта вместе со своим мужем и знакомым в Краснодарском водохранилище в районе Беляевских карьеров

Ранее тела мужчин были обнаружены, поднята на поверхность затонувшая лодка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее, поисковая операция проводится в течение 10 дней. Тело женщины до сих пор не обнаружено.

«Поиск тела женщины продолжается. К поиску привлечена группировка сил и средств в девять человек (в том числе пять водолазов), три единицы техники, три плавсредства», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

По словам собеседника, всего обследовано 665,6 га водоема, прибрежной зоны и береговой линии. Из них водолазами всего обследовано 4400 кв. метров дна водоема.

Как сообщали Юга.ру, 8 марта во время катания на лодке на Краснодарском водохранилище Красногвардейского района Республики Адыгея утонуло трое жителей поселка Краснооктябрьского. Произошло опрокидывание моторной лодки. В результате произошедшего пострадали четыре человека, трое из которых утонули. Одна из женщин, которой удалось спастись, 9 марта была обнаружена рыбаком и доставлена домой. У утонувшей семейной пары осталась несовершеннолетняя дочь.

С родственниками погибших работает психолог Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.