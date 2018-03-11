Три человека утонули в Краснодарском водохранилище

В Адыгее следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели трех человек в водоеме

По предварительным данным, 8 марта семейная пара с друзьями праздновала день рождения на берегу Краснодарского водохранилища в Красногвардейском районе Адыгеи. Около 14:00 двое мужчин и две женщины вышли на металлической лодке с мотором на водоем. Примерно через час, возвращаясь на берег, мужчина резко вильнул рулем, в результате чего лодка перевернулась и через три часа утонула.

Около 9:00 9 марта рыбак обнаружил на дереве одну из женщин и доставил ее на берег. Пострадавшая рассказала, что после потопления лодки она с товарищами находилась в открытом водоеме около трех-четырех часов, после чего три человека утонули.

В этот же день спасатели извлекли из воды тело 37-летнего мужчины. Накануне нашли труп 34-летнего мужчины, поиски тела 31-летней женщины продолжались.

По факту гибели трех человек на воде проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

На месте работают следователи, выясняются все обстоятельства происшествия.