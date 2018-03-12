Водолазы из Туапсе подключились к поиску утонувшей в водохранилище жительницы Адыгеи

В Адыгее продолжается поиск утонувшей в Кубанском водохранилище жительницы Адыгеи

12 марта в зону поиска — Беляевские карьеры Красногвардейского района — дополнительно прибыли спасатели Туапсинского ПСО. Как сообщили Юга.ру в ГУ МЧС РФ по РА, спасателям Адыгеи помогает пять человек, из них четверо водолазов. Дополнительно задействована одна единица техники, одно плавсредство.



Уже проведены поиски на площади около 5 га водоема и береговой линии. Водолазы обследовали около 700 кв. метров дна.

«9 и 10 марта водолазы обнаружили и подняли на поверхность тела двух человек. 11 марта поднята на поверхность затонувшая лодка. Тело женщины пока не обнаружено. Сегодня запланировано обследование дна тремя группами водолазов на площади от 300 до 400 кв. метров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РА.

По словам собеседника, всего к поиску погибшей привлекли 26 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек ( водолазов) и четыре единицы техники.

Как сообщали Юга.ру, 8 марта во время катания на лодке на Краснодарском водохранилище Красногвардейского района Республики Адыгея утонуло трое жителей поселка Краснооктябрьского. Одна из женщин, которой удалось спастись, 9 марта была обнаружена рыбаком и доставлена домой. У утонувшей семейной пары осталась несовершеннолетняя дочь.

По факту произошедшего Красногвардейским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Адыгея проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.