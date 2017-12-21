В Сочи орнитологи обнаружили семь новых видов птиц
В орнитологическом парке Сочи подвели итоги научных исследований
Заместитель директора по научной работе ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» Лев Шагаров рассказал, что за год было отловлено 466 птиц 37 видов 14 семейств 6 отрядов. Больше всего птиц поймали и окольцевали 15 мая — 103 особи. Шагаров добавил, что в парке зарегистрировано присутствие 193 видов птиц, из них 20 редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и 18 видов, занесенных в Красную книгу России. В орнитологическом парке гнездятся 37 видов птиц, сообщает «Интерфакс».
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«В 2017 году было обнаружено 7 новых для этой особо охраняемой природной территории видов скопа, домовый сыч, желтолобая трясогузка, красноголовый сорокопут, мухоловка-пеструшка, мухоловка-белошейка и обыкновенный снегирь», — сказал Шагаров.
Он отметил, что в Имеретинскую низменность вернулись шесть видов, которые обитали там до Олимпиады — травник, малая чайка, ушастая сова, сплюшка, индийская камышевка, славка-завирушка.
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