В Сочи орнитологи обнаружили семь новых видов птиц

В орнитологическом парке Сочи подвели итоги научных исследований

Заместитель директора по научной работе ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» Лев Шагаров рассказал, что за год было отловлено 466 птиц 37 видов 14 семейств 6 отрядов. Больше всего птиц поймали и окольцевали 15 мая — 103 особи. Шагаров добавил, что в парке зарегистрировано присутствие 193 видов птиц, из них 20 редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и 18 видов, занесенных в Красную книгу России. В орнитологическом парке гнездятся 37 видов птиц, сообщает «Интерфакс».