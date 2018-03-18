В Адыгее явка избирателей достигла 31%

В Адыгее на 12:0000 явка избирателей достигла 31%. Проголосовало 103 тыс. 454 избирателя, больше всего в г. Адыгейске, где явка составила 45,33%, сообщили в ЦИК республики

По информации председателя ЦИК Адыгеи Нурбия Самогова, активность избирателей выше, чем в 2012 году, явка может превысить 65%.



«Считаю, что выборы — исключительно важный и ответственный момент для каждого избирателя. Мы, россияне, достигли весомых результатов в разных сферах деятельности. Но сегодня есть реальный шанс сделать шаг вперед, поднять уровень качества жизни, добиться того, чтобы экономика нашей страны стала одной из ведущих в мире. Наша малая Родина — Адыгея — сегодня динамично развивающийся регион. У нас есть большой потенциал для дальнейшего развития не только за счет традиционных секторов экономики, но и наукоемких отраслей. Для этого в первую очередь нужно поднять качество образования, особенно в области точных наук, используя все имеющиеся возможности региона», — рассказал Юга.ру директор Республиканской естественно-математической школы Дауд Мамий.



Как сообщали Юга.ру, в Адыгее на 10:00 явка избирателей составила 11,85%. В 8:00 отрылись все 264 избирательных участка, голосование идет в рабочем режиме. Одним из первых проголосовал всадник в черкеске.