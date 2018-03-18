В Адыгее одним из первых проголосовал всадник в национальном костюме
В Адыгее житель аула Егерухай Кошехабльского района Адыгеи Хамид Хаконов одним из первых в республике проголосовал. Сделал это он в традиционном национальном стиле, приехав на свой избирательный участок в черкеске верхом на коне.
«Я голосую за свое будущее, за будущее своего народа, за будущее своей страны», — отметил Хамид Хаконов перед голосованием.
По данным ЦИК Адыгеи, выборы проходят в рабочем режиме, открыты все 264 избирательных участка.
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