Утренняя явка избирателей в Адыгее идет в ногу с Краснодарским краем — более 11%

В Адыгее по состоянию на 10 утра проголосовало, как и в Краснодарском крае, более 11% избирателей

По данным ЦИК Республики Адыгея, в Адыгее на 10:00 явка избирателей составила 11,85%. В 8-00 отрылись все 264 избирательных участка, голосование идет в рабочем режиме.



Как сообщил председатель ЦИК Адыгеи Нурбий Самогов, в настоящее время выборы проходят спокойно, ожидается высокая явка избирателей, сообщений о нарушениях не поступало.



«На выборах действует большой корпус наблюдателей. Видеокамерами оборудовано 138 помещений для голосования, а также все территориальные избирательные комиссии. На 39 избирательных участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Для изготовления протоколов УИК об итогах голосования будет использована технология QR-кода», — сообщили в ЦИК РА.

Как сообщали Юга.ру, явка в Краснодарском крае к 10 утра превысила 11%, а в среднем по стране составила рекордные 16,55%.