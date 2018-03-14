Ассоциация европейских клубов отстранила ПАОК из-за инцидента с Саввиди

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) отстранила ПАОК от игр после того, как президент футбольного клуба, ростовский бизнесмен Иван Саввиди сорвал матч, выбежав на поле с пистолетом в кобуре

«Ассоциация решительно осуждает поведение президента ПАОК Ивана Саввиди, выбежавшего на поле с оружием во время матча греческой Суперлиги между ПАОК и афинским АЕК. Ввиду этого и в соответствии с уставом руководство ассоциации единогласно приняло решение о незамедлительном приостановлении действия ПАОК в качестве члена Европейской клубной ассоциации», — говорится в официальном заявлении ЕСА.



Ранее Саввиди извинился за свое поведение на матче чемпионата Греции.

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и клубом АЕК. Он начал угрожать арбитрам, которые не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента клуба из Салоник была кобура с пистолетом.

После инцидента футбольный чемпионат в Греции был приостановлен. Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди, а прокуратура страны предъявила официальные обвинения в нарушении спортивных регламентов.

Иван Саввиди с 2002 по 2005 год был президентом ФК «Ростов», а с 2006 по 2008 год занимал должность президента ростовского ФК «СКА». Саввиди является создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», в состав которого входят ЗАО «Донской табак» (крупнейший отечественный производитель табачных изделий), ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР» и др. В 2016–2017 году «Группа Агроком» спонсировала «Ростов».