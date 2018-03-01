Губернатор Кубани предложил назвать новую ядерную ракету «Атаман»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выдвинул свое предложение по названию поступившего на вооружение РФ ядерного оружия
Как сообщали Юга.ру, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию рассказал о разработке новых видов стратегического ядерного оружия. У некоторых из них еще нет названий — президент объявил, что их выберут на сайте Минобороны.
Кондратьев предложил свой вариант, подчеркнув, что казачество — это «защита наших границ», «мощь и слава».
«Сегодня президент рассказал о новых разработках в российском вооружении. У этого оружия нет аналогов в мире. А еще — у него пока нет имени. Хочу внести предложение. Надо назвать ракету "Атаман". Только представьте — ядерный "Атаман" на защите мира во всем мире», — написал Кондратьев в своем твиттере, отметив в посте аккаунт вице-премьера и председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Рогозина.
Сегодня Президент рассказал о новых разработках в российском вооружении. У этого оружия нет аналогов в мире. А ещё - у него пока нет имени. Хочу внести предложение. Надо назвать ракету "Атаман". Только представьте - ядерный "Атаман" на защите мира во всем мире. #пишусам @Rogozin— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) March 1, 2018
В голосовании, запущенном на сайте Минобороны, нет списка вариантов — пользователям предлагают присылать свои идеи названий крылатой ракеты с ядерным двигателем, беспилотной подводной лодки с ядерной установкой и боевого лазерного комплекса.
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